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Gündem Yangınlardan sonra Muğla'daki orman varlığı açıklandı
Gündem

Yangınlardan sonra Muğla'daki orman varlığı açıklandı

Geçtiğimiz günlerde tüm ülkeyi yasa boğan orman yangınları nedeniyle Muğla'daki orman varlığı yüzde 8 düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 16:59:00 -
Yangınlardan sonra Muğla'daki orman varlığı açıklandı

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin söndürme görevini tamamlamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde havadan incelemelerde bulundu.

Yaptığı incelemelerinde ardından konuşan Başkan Gürün, “29 Temmuz’da başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınları bizden çok şey aldı. Havadan inceleme fırsatı bulduğum yangınların coğrafyamızda bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmiş. Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8’ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz” dedi.

Gürün ayrıca “Yangın söndürmede aktif rol alan helikopterimiz görevini tamamladı. Bu hava aracının Muğla’ya getirilmesinde büyük rolü olan WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve katkı sunan diğer herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gürün, konuşmasının ardından görevini tamamlayarak yarın şehirden ayrılacak olan helikopterin mürettebatına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

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