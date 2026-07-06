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Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

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AA Giriş Tarihi:

Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’den güzel haber geldi. Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

#1
Foto - Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan ve Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterin de destek vereceği öğrenildi.

#4
Foto - Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

#5
Foto - Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

"UÇAKLAR, DOZERLER, MAKİNELER SAĞ OLSUNLAR, KURTARDILAR" Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

#6
Foto - Dün çıkmıştı! Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar." diye konuştu.

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