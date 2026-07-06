Eskişehir'de trafik canavarlarına müsamaha yok! 1 ayda 9 bin 85 trafik cezası kesildi

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 29 Haziran - 05 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 35 bin 628 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 bin 972 yük taşımacılığı yapan araç, 860 yolcu taşımacılığı yapan araç, 3 bin 315 alkol denetimi, 1 bin 239 motosiklet ve 9 bin 783 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 35 bin 628 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 085 trafik cezası kesildi, 441 araç trafikten men edildi ve 117 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 76 yaralanmalı, 75 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.