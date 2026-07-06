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Yerel Eskişehir'de trafik canavarlarına müsamaha yok! 1 ayda 9 bin 85 trafik cezası kesildi
Yerel

Eskişehir'de trafik canavarlarına müsamaha yok! 1 ayda 9 bin 85 trafik cezası kesildi

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Eskişehir'de trafik canavarlarına müsamaha yok! 1 ayda 9 bin 85 trafik cezası kesildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 117 sürücü belgesine el konulurken, 441 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 29 Haziran - 05 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 35 bin 628 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 bin 972 yük taşımacılığı yapan araç, 860 yolcu taşımacılığı yapan araç, 3 bin 315 alkol denetimi, 1 bin 239 motosiklet ve 9 bin 783 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 35 bin 628 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 085 trafik cezası kesildi, 441 araç trafikten men edildi ve 117 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 76 yaralanmalı, 75 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

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