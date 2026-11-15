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Dünya Yangınlara tek itfaiye aracıyla yetişmeye çalışıyorlar
Dünya

Yangınlara tek itfaiye aracıyla yetişmeye çalışıyorlar

Yeniakit Publisher
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Yangınlara tek itfaiye aracıyla yetişmeye çalışıyorlar

Gazze'de Nuseyrat'taki Sivil Savunma Merkezi tüm araçları arızalanınca tamamen hizmet dışı kaldı. Yedek parça girişi için ICRC ile temas şu ana kadar sonuçsuz.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin merkezinde, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Sivil Savunma Merkezi tamamen hizmet dışı kaldı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Nassar Al-Ghuraiz, merkezdeki tüm araç ve ekipmanların yedek parça ve bakım malzemesi eksikliği nedeniyle arızalandığını açıkladı.

Ekipler üç ana merkezde görev yapıyor: Nuseyrat, Bureij ve Deir el-Balah. Al-Ghuraiz, "Şu anda yalnızca Deir el-Balah'ta bulunan bir itfaiye aracı çalışır durumda" dedi.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka ve saldırılar Gazze Şeridi'nde temel hizmetleri büyük ölçüde aksatıyor; sivil altyapıdaki tahribat ve ekipman eksikliği bölge halkının yaşam şartlarını daha da ağırlaştırıyor. Acil müdahale hizmetlerindeki yetersizlikler, sivillerin hayatını kurtarmaya yönelik çalışmaları da zorlaştırıyor.

Onarım için gereken parça Gazze'nin hiçbir yerinde yok

Al-Ghuraiz, araçları onarmak için gereken yedek parçaların Gazze Şeridi'nin hiçbir yerinde bulunmadığını söyledi. Nuseyrat'ta daha önce çalışan tek itfaiye aracı da Gazze genelinde temin edilemeyen bir yedek parça nedeniyle arızalandı.

Sivil Savunma yetkilileri, parçaların bölgeye girişi konusunda İsrail makamlarıyla koordinasyon kurulması amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iletişime geçti. Al-Ghuraiz, bu girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadıklarını, kurumun temel kaynaklarının ve operasyonel kapasitesinin neredeyse tamamen tükendiğini ifade etti.

Kalan tek araç geniş bir bölgeye yetişmeye çalışıyor

Çalışır durumdaki tek itfaiye aracı Nuseyrat, Maghazi ve Bureij gibi geniş bir bölgeye hizmet vermek zorunda. Al-Ghuraiz, yangınlara müdahaledeki olası gecikmelerin can ve mal kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

"Dünya savaşın bittiğini düşünüyor ancak savaş bitmedi" diyen Gazzeli yetkili, yedek parça ve kaynak yetersizliğinin acil durumlara müdahale kapasitelerini ciddi biçimde sınırladığını vurguladı.

Al-Ghuraiz, Sivil Savunma araçlarının onarılıp yeniden hizmete alınabilmesi için uluslararası kuruluşlara ve ICRC'ye çağrı yaptı; yedek parça ve bakım malzemelerinin Gazze'ye sokulmasına izin verilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

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