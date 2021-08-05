Yangınlar kimin umrunda! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan kahkahalarla sohbet
CHP’nin “iki ağır topu” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bugün bir araya gelerek çaylar, kahveler içip şen kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler. CHP ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için yeşillenen her iki büyükşehir belediye başkanının yüzünde de güller açtığı görüldü. Ormanlarımız yanarken, iki başkanın en küçük bir kaygı hissi yansıtmaması dikkatlerden kaçmadı.
Yeni Akit/Ankara
CHP’nin “iki ağır topu” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bugün bir araya gelerek çaylar, kahveler içip şen kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve eşini makamında kabul ederek ikramlarda bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti, gülücükler saçan fotoğraflar eşliğinde sosyal medyadan paylaşan Yavaş, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu ile Sn. @dk_imamoglu'nu belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum” diye yazdı.