  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş’a sevindirici haber
Afganistan’dan yeni açıklama: Taliban şehir merkezlerine ilerliyor
Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
İçişleri Bakanı Soylu: 'Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi'
Gündem Yangınlar kimin umrunda! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan kahkahalarla sohbet
Gündem

Yangınlar kimin umrunda! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan kahkahalarla sohbet

CHP’nin “iki ağır topu” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bugün bir araya gelerek çaylar, kahveler içip şen kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler. CHP ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için yeşillenen her iki büyükşehir belediye başkanının yüzünde de güller açtığı görüldü. Ormanlarımız yanarken, iki başkanın en küçük bir kaygı hissi yansıtmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 19:19:00 - 2021-08-05 19:23:01
Yangınlar kimin umrunda! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan kahkahalarla sohbet

 Yeni Akit/Ankara 

CHP’nin “iki ağır topu” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bugün bir araya gelerek çaylar, kahveler içip şen kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve eşini makamında kabul ederek ikramlarda bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti, gülücükler saçan fotoğraflar eşliğinde sosyal medyadan paylaşan Yavaş, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu ile Sn. @dk_imamoglu'nu belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum” diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay