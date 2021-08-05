Yangınlar kimin umrunda! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan kahkahalarla sohbet

CHP’nin “iki ağır topu” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bugün bir araya gelerek çaylar, kahveler içip şen kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler. CHP ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için yeşillenen her iki büyükşehir belediye başkanının yüzünde de güller açtığı görüldü. Ormanlarımız yanarken, iki başkanın en küçük bir kaygı hissi yansıtmaması dikkatlerden kaçmadı.