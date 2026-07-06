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Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm

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Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm

İzmir'de kaybolduktan sonra ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz cinayetiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada "Nefessiz kaldığını düşünemedim" diyerek suçlamaları reddeden ve cesedi domuzların eşelediği bir alana gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Fatih İnan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, suça iştirakle suçlanan kardeşi Ömer İnan adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Foto - Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm

İzmir’de toprağa gömülü cesedi bulunan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Fatih İnan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, "suça iştirak" ile suçlanan kardeşi Ömer İnan adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Fatih İnan duruşmada “Öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm” dedi.

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Foto - Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarındaki akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı. Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda İnan, suçunu itiraf etti. Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi. İnan, polis eşliğinde cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede yapılan incelemede, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Foto - Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm

KAMERAYA YANSIDI Öte yandan, Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın 'Kasten öldürme' eylemine 'yardım eden' sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. Cep telefonlarının incelemeye alındığı dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi. Ömer İnan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı. Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Fatih İnan'ın kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılıp orman yoluna girdiği anlar yer aldı. İnan'ın orman yolunda kamyonetiyle yaklaşık 10 kilometre ilerleyip, Yılmaz'ın cesedini toprağa gömdüğü belirtildi.

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Foto - Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm

“KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI KALDIRILDI Öte yandan, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün de 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı ortaya çıktı. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek, İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Fatih İnan hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Diğer sanıklardan Ömer İnan ile R.Ç. ile eşi R.Ç. için de 'Suça iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan Fatih İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise 'Suça yardım etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu İnan kardeşler ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Mihriban Yılmaz'ın ailesi ile avukatlar katıldı. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Fatih İnan'a söz verildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen İnan, "Daha önce görüşmemiştik. Bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bir süre sonra görüşmeye karar verdik. Mesajlaşmalarımız üzerinden beni tehdit etti. Telefonu elinden almaya çalışırken bağırmaya başladı ve elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Bildiğim kadarıyla kalp masajı yaptım. Öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm" dedi. Diğer tutuklu sanık Ömer İnan ise tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti. Celsede söz verilen Mihriban'ın annesi Sevim Yılmaz ve babası Fehmi Yılmaz, sanıklara tepki gösterdi ve en ağır şekilde cezalandırılmaları yönünde talepte bulundu.

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