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Dünya Ormanlar büyük tehdit altında! Komşuda turuncu alarm
Dünya

Ormanlar büyük tehdit altında! Komşuda turuncu alarm

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Ormanlar büyük tehdit altında! Komşuda turuncu alarm

Yunanistan'ın Girit ve Ege başta olmak üzere birçok bölgesinde orman yangını tehlikesinin yüksek olduğu bildirildi. Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarında en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm verildi.

Yunanistan’da sıcak hava ve kuraklık, orman yangını riskini artırdı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nce yayımlanan haritaya göre, bugün Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarında yangın riski en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm seviyesinde bulunuyor.

 

Yangın riski, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ve civarı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve kuzeyde Kılkış civarı ise turuncunun bir altı olan sarı alarm seviyesinde belirtildi.

 

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski yüksek bu bölgelerdekilerden, açık alanda yangın çıkmasına neden olabilecek, kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılmasını istedi.

Ülkede en yüksek yangın riski uyarısı için kırmızı alarm seviyesi veriliyor.

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