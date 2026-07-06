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Spor Ayyıldızlı gururumuz podyumu titretti! Görme engelli milli sporcu Muhammet Şimşek Avrupa'yı dize getirdi!
Spor

Ayyıldızlı gururumuz podyumu titretti! Görme engelli milli sporcu Muhammet Şimşek Avrupa'yı dize getirdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ayyıldızlı gururumuz podyumu titretti! Görme engelli milli sporcu Muhammet Şimşek Avrupa'yı dize getirdi!

Mersin’de düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye tek yürek oldu. Samsun Karadeniz Yıldızı Görme Engelliler Spor Kulübü’nün aslan yürekli milli sporcusu Muhammet Şimşek, 100 kg kategorisinde adını altın harflerle Avrupa şampiyonluğuna yazdırdı. Aylardır döktüğü alın terinin karşılığını Mersin podyumunda alan Şimşek, kaldırdığı devasa ağırlıklarla rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinletti ve göğsümüzü kabarttı.

Mersin’de 26 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammet Şimşek, Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Samsun Karadeniz Yıldızı Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Muhammet Şimşek, adını Avrupa şampiyonluğunda bir kez daha yazdırmayı başardı. 100 kg kategorisinde Şimşek, Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Milli Sporcu Muhammet Şimşek, şampiyonanın en çekişmeli anlarının yaşandığı bench presste sırasıyla 160 kg ve ardından 167 kg kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı göğsüne taktı. Çarşambalı sporcu, powerlifting şampiyonasının diğer zorlu etaplarında ise squatta 230 kg, deadliftte ise 238 kg kaldıran Şimşek, genel toplamda elde ettiği Avrupa ikinciliği (gümüş mladalya) ile önemli bir başarı elde etmiş oldu.

 

Muhammet Şimşek, toplamında tam 635 kilogram kaldırarak, turnuvada milli takım forması altında en yüksek ağırlığı kaldıran isim ünvanını da elde eden Muhammet Şimşek, "Buraya aylardır süren çalışmalarımız ve emeklerimizin sonucu almaya geldik. Samsun’un, Çarşamba’nın ve milli takımımızın sorumluluğunun bilincindeydik. Ay-yıldızlı formayla mücadele etmek benim için her şeye bedel. Bench presste hedefim altındı, çok şükür aldık. Toplamda 635 kilo ile milli takımımızın en yüksek kaldırışını yapmak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu" ifadelerini kullandı. 

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