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Hazımsızlık duvarda

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Hazımsızlık duvarda

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan sonrası CHP’nin başına geçmesiyle görevden el çektirilen Niğde İl Başkanlığı yönetimi, il binasını harabeye çevirdi. Parti binasının duvarları “Hain Kemal”, “Hain ÖFG” sloganlarıyla dolduruldu.

DURSUN SUNA  NİĞDE

Yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesinin ardından CHP’de başlayan iç kriz derinleşerek devam ediyor. 30 Haziran’da yeni yönetim tarafından Niğde İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı yönetimlerinin görevden el çektirilmesiyle parti il binası harabeye döndü. Binanın duvarlarının bir “yaz boz tahtasına” dönüştürüldüğü görülürken, duvarlara büyük harflerle “Özgür Başkan Özgür Gelecek”, “Hain Kemal”, “Hain ÖFG”, “Seçilmiş başkan istiyoruz” ve “Seçilmiş değil satılmış” şeklinde ifadelerin yazıldığı görüldü. Eski genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu panoda yer alan Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu bölümün karalandığı ve üzerine çeşitli yazılar yazıldığı dikkatlerden kaçmadı.

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