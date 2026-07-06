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Ekonomi 70 trilyon dolarlık ekonomi temsil edilecek Ankara’da dev buluşma
Ekonomi

70 trilyon dolarlık ekonomi temsil edilecek Ankara’da dev buluşma

Yeniakit Publisher
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70 trilyon dolarlık ekonomi temsil edilecek Ankara’da dev buluşma

NATO Ankara Zirvesi’nde 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, NATO Zirvesi'ndeki işbirliğinin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ifadesiyle 30 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin yaklaşık 2,5 katına denk geldiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, NATO Ankara Zirvesi’nde 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını söyledi.

Avdagiç, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, zirvenin ilk gününde düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun (NSDIF26), Türkiye’nin savunma sanayisi ekosistemini küresel işbirliklerinin merkezine taşıyacağını ifade etti.

NATO Ankara Zirvesi’nde 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını belirten Avdagiç, NATO Zirvesi'ndeki işbirliğinin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ifadesiyle 30 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin yaklaşık 2,5 katına denk geldiğini vurguladı.

Avdagiç, 40’ı aşkın ülke liderinin Türkiye’ye geleceğine dikkati çekerek, "NATO Ankara Zirvesi, son 20 yılda savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla ülkemizin Avrupa’nın güvenlik ve ekonomi mimarisinde kazandığı stratejik ve merkezi rolü de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, "NATO'nun transatlantik savunma üretimi, yatırımı ve inovasyonu alanındaki en üst düzey öncü etkinliği olan NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ülkemiz için de önem taşıyor." diye konuştu.

Avdagiç, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de NATO coğrafyasının tamamında faaliyet gösteren 3 bin Türk savunma sanayisi şirketine atıfta bulunmasının da savunma sanayisi sektörünün gücünü gösterdiğini belirtti.

Teknopark İstanbul'un çalışmalarına değinen Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla birlikte kurduğumuz Teknopark İstanbul ile 2010 yılından beri ülkemizin savunmasına ve ileri teknoloji üretimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yüzlerce AR-GE firması ve binlerce mühendis burada Türk savunma sanayisinin bugününü ve geleceğini inşa ediyor. İstanbul Ticaret Odası olarak savunma sanayi sizincirinin tüm halkalarına destek vermeye devam edeceğiz."

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