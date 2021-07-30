Yangınla topyekün mücadele eden ekiplerimize ağır hakaret! Barış Yarkadaş utanmadı, bunu paylaştı!

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Ülkenin birçok noktasında yaşanan orman yangınları ile mücadelemiz sürerken, muhalefet cephesi ise ortak acımıza destek vermek yerine iktidarı hedef alıyor.

Yangınla canı pahasına mücadele eden itfaiye personeline çirkin yakıştırma!

Koronavirüsle mücadele başta olmak üzere, ortak değerlerimiz ile acılarımızı siyasete alet edecek kadar gözü dönen muhalefet, Türkiye genelinde yaşanan yangınlarda da bunu yapmaktan çekinmedi. İktidarı hedef alan CHP'li trollerden Mert Timur adlı şahıs sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yangınla canları pahasına mücadele eden itfaiye personeline ağır hakaret etti.

Barış Yarkadaş, çirkin mesajı alıntılayarak hadsizliğe ortak oldu

Paylaştığı mesajda, "Çok ilginç değil mi? Koca yangın Titanic Hotel’in sınırına geldiği gibi kontrol altına alınmış." diyen Mert Timur adlı CHP'li trol, itfaiye personelimizi, ağaçların yanmasına müsade etmiş göstererek, hadsizce hakarette bulundu. Mert Timur'un mesajını alıntılayan CHP'li Barış Yarkadaş da itfaiye erlerimize hakaret edilen bu mesajı paylaşarak çirkinliğe ortak oldu.