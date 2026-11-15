Yangınla mücadeleyi Türkiye'den dinlemeye geldiler

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede edindiği birikim, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen özel bir etkinlikle uluslararası katılımcılara anlatıldı. Orman Genel Müdürlüğünün bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek amacıyla hazırladığı programa yaklaşık 45 ülkeden temsilci katıldı. Kongo, Filistin ve Somali bakan düzeyinde temsil edilirken, farklı ülkelerden genel müdürlük ve müsteşarlık düzeyinde üst düzey temsilciler de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de katıldığı program, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni (UOEM) konu alan tanıtım filminin gösterimiyle açıldı.

Karacabey, Türkiye'nin yangın tecrübesini anlattı

Gösterimin ardından katılımcılara hitap eden Polat, orman yangınlarının küresel ölçekte ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun olduğunu belirterek ülkeler arasında bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımının önemine değindi.

Karacabey ise etkinlikte bir sunum yaptı. Sunumda Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede sahip olduğu bilgi birikimi, kurumsal kapasitesi ve bu alandaki tecrübeleri uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Programda bu tecrübelerin uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği, UOEM'in de bu süreçte üstlendiği rol vurgulandı.

Katılımcılar fidan dikti, UOEM'i gezdi

Merkezin tesislerine geçilmeden önce katılımcılar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinlik sahasında düzenlenen fidan dikimine katıldı. Bakanların ve üst düzey temsilcilerin birlikte yer aldığı dikimde, doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması yönündeki ortak kararlılık vurgulandı.

Fidan dikiminin ardından konuklara UOEM'in faaliyetleri, eğitim kapasitesi ve teknik imkânları tanıtıldı. Tanıtımda, merkezin ülkeler arasında eğitim, tecrübe paylaşımı ve ortak kapasite geliştirme çalışmalarındaki yerine de değinildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlayan etkinlik, tesislerin tanıtımıyla sona erdi.