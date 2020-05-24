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Aktüel

Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya’nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangını tamamen söndürülürken alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 07:43:12 -
Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya’nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangını tamamen söndürülürken alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 4 saat devam eden yangında 3 hektarlık makilik alan kül oldu.


Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Antalya’nın Kaş ilçesinde dan gece Saat 01:45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangın yoğun çabaların ardından sabaha karşı tamamen söndürüldü. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin müdahale ettiği yangında 3 hektarlık makilik alan zarar gördü. Alevlerin verdiği zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen bölgede alevlerin villalara metreler kala söndürüldüğü gözlendi.

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