Yangından siyasi malzeme çıkarmak isteyen İYİ Partililere şok! Akşener'in tiyatro ekibi rezil rüsva oldu

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Osmaniye'de 3 gün önce başlayan hala söndürülemeyen yangın bölgesine ziyarete giden İYİ Partili heyete vatandaşlar tepki gösterdi. Yangından siyasi malzeme çıkarmak isteyen İYİ Partili heyeti evine almayan vatandaş "Sizin benim için yapacağınız bir şey yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 20:09:00 - 2021-07-30 20:26:16

Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan Mahmut Torşahin, bölgeyi ziyaret eden aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de bulunduğu heyeti evine sokmadı. Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'e, "Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

Osmaniye'de yangın söndürülemedi

Osmaniye’nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3’üncü gününde devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Yangın mağduru vatandaşlardan İYİ Partililere tepki

Yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet yangın alanında incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.

"Benim evime girmeyin"

Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen’e tepki göstererek evine almadı.

"Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin, Genel Başkan Yardımcısı Önşen’e "Bakar mısınız, çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

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