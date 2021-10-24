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Yerel Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü
Yerel

Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü

Denizli’de meydana gelen ev yangınında ailesini ziyarete gelen baba, çocuğunun içeride kaldığını düşünerek alevlerin arasına daldı. Dumandan zehirlenen baba hastanede hayatını kaybederken, çocuğunun ise içeride olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:20:00 -
Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü

Yangın, Tavas'ın Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, aile ziyaretini gerçekleştirdikten sonra gezmeye gitti. Aradan geçen süre zarfında evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine apar topar gelen Fırlayış, 5 yaşındaki çocuğunun yanan evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı. Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış’ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Ev küle döndü

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev küle dönerken, Taşkın Fırlayış’ın 5 yaşındaki çocuğunun evin içinde olmadığı ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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