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Yangında eşyalarını bıraktı, Türk bayrağını kurtardı

İzmir’in Menemen ilçesinde dün çıkan yangında çatıya çıkarak Türk bayrağını kurtaran Erdoğan Özdemir isimli vatandaşın görüntüleri duygulandırdı.

15 Eylül 2019 Pazar 17:48
Yangında eşyalarını bıraktı, Türk bayrağını kurtardı

İzmir’in Menemen ilçesinde dün çıkan yangında çatıya çıkarak Türk bayrağını kurtaran Erdoğan Özdemir isimli vatandaşın görüntüleri duygulandırdı. Özdemir, “Önce Kur’an, sonra bayrak geliyor. Yanmasına gönlüm razı olmadığı için aklıma ilk geleni yaparak bayrağı kurtardım” dedi.


İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi’ndeki makilik bölgede bilinmeyen nedenle dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İki farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip yangının büyümesini önledi. Menemen’deki yangında duygulandıran bir görüntü de kameralara yansıdı. Evlere sıçrama olasılığı bulunan yangın hızla ilerlerken, Erdoğan Özdemir isimli vatandaş evinden eşyalarını almak yerine çatıda bulunan Türk bayrağını kurtardı.



“Çok duygulandım”


Özdemir, “Dün saat 14.30 sıralarında buraya geldiğimizde sadece duman vardı ama bizden çok uzaktaydı. Sonra alevleri gördük. Alevlerin bize yaklaşmaya başladığını hissedince aklımıza ilk gelen bayraktı. Çatıya çıkar çıkmaz bayrağı indirdim. İndirince arkadaşıma verdim ve ateşi söndürmeye gittim. O sırada çok duygulandım. Sonuçta bayrağımız. Önce Kur’an, sonra bayrak geliyor. Yanmasına gönlüm razı olmadığı için aklıma ilk geleni yaparak bayrağı kurtardım” diye konuştu.



“Gözleri yaşlıydı”


Özdemir’in arkadaşı Yavuz Aydın ise o anları şu sözlerle anlattı: “Damda yemek yiyecektik ki, arkadaşım ‘duman var’ dedi. Hemen yetkilileri aradım. Biz ekipler ulaşınca rahatladık, söner diye düşündük ama yangın ormanlık alana ilerledi. Alevler yakına gelince Erdoğan hayvanları çıkarmamı istedi. O direkt çatıdaki bayrağı indirmeye gitmiş. Ben hayvanları uzaklaştırmaya çalışırken gelip bana bayrağı verdi. O sırada gözleri yaşlıydı. Ne olduğunu sorunca bir şey anlatmadan geri gitti. Bayrak benim elimde kalmış oldu ama bayrağı asıl kurtaran kişi benim arkadaşımdır. Bu olay beni çok duygulandırdı.”

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:48
  1. doğa

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