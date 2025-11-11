  • İSTANBUL
Gündem Yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti! Dilovası Belediyesinde 5 kişi açığa alındı
Yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti! Dilovası Belediyesinde 5 kişi açığa alındı

Yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti! Dilovası Belediyesinde 5 kişi açığa alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile 3 zabıta personeli açığa alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın açığa alındığı öğrenildi.

