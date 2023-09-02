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Yerel Yangında 10 dönüm zarar gördü
Yerel

Yangında 10 dönüm zarar gördü

Yeniakit Publisher
2023-09-02 15:36:00 -
Yangında 10 dönüm zarar gördü

Sinop'taki orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, 13.00 saatlerinde Ordu Köyü Mahallesi Toyluk mevkiinde meydana geldi.

Ömer Güdük, isimli vatandaşın kurumuş otları yakmak istemesi üzerine yangın bir anda defne ağaçlarına sıçradı.

Aniden büyüyen yangına olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

Çıkan yangında irili ufaklı olmak üzere yaklaşık 400 ağacın yandığı belirtilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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