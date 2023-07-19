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Yaşam Yangına rağmen yuvasını terk etmedi
Yaşam

Yangına rağmen yuvasını terk etmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 03:57:00 -

Çanakkale'de uzun zamandır devam eden yangınlar nedeniyle ağaçlar ve hayvan büyük bir hasar aldı.

Yangında yaşadığı çiftliği yaralarına rağmen terk etmek istemeyen bir köpek büyük dikkat çekti.

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