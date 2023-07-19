Yangına rağmen yuvasını terk etmedi
Çanakkale'de uzun zamandır devam eden yangınlar nedeniyle ağaçlar ve hayvan büyük bir hasar aldı.
Yangında yaşadığı çiftliği yaralarına rağmen terk etmek istemeyen bir köpek büyük dikkat çekti.
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Çanakkale'de uzun zamandır devam eden yangınlar nedeniyle ağaçlar ve hayvan büyük bir hasar aldı.
Yangında yaşadığı çiftliği yaralarına rağmen terk etmek istemeyen bir köpek büyük dikkat çekti.
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