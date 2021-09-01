Yangına müdahale ederken çatıdan düştü!
Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan ve 2 iş yerine daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tutan Muharrem Vardar, yaklaşık 5 metre yükseklikteki çatıdan düştü. Vardar, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Yangına müdahale ederken çatıdan düştü
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yakınına ait olan atölyedeki yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tutan Muharrem Vardar, yaklaşık 5 metre yükseklikteki çatıdan düştü. Yaralanan Vardar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.