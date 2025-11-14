  • İSTANBUL
Gündem Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar
Gündem

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Yeniakit Publisher
IHA

Elazığ'da tamir sırasında bir motosiklette çıkan yangına su sandıkları şişedeki benzinle müdahale eden 2 kişi bir anda alevlerin arasında kaldı. Şahısların kıyafetleri tutuşurken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi sitesindeki bir tamirhanede bozulan motosikletteki arızanın nedenini bulmak isteyen 2 kişi, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı. Şahıslardan biri yangını söndürmek için eline geçen şişenin ağzını açarak içerisindeki benzini su sanarak alevin üzerine serpti. Yanıcı maddenin bir anda parlamasıyla birlikte alevlerin arasında kalan 2 kişi koşarak dışarı kaçtı.

Şahıslardan biri yine alevi söndürmek için battaniye attı fakat o da tutuşarak yanmaya başladı. Diğer esnafların yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

1
