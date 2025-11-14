Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Sanayi sitesindeki bir tamirhanede bozulan motosikletteki arızanın nedenini bulmak isteyen 2 kişi, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı. Şahıslardan biri yangını söndürmek için eline geçen şişenin ağzını açarak içerisindeki benzini su sanarak alevin üzerine serpti. Yanıcı maddenin bir anda parlamasıyla birlikte alevlerin arasında kalan 2 kişi koşarak dışarı kaçtı.

Şahıslardan biri yine alevi söndürmek için battaniye attı fakat o da tutuşarak yanmaya başladı. Diğer esnafların yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.