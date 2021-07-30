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Gündem Yangın yerini ziyaret eden AK Partili milletvekili gözyaşlarına hakim olamadı
Gündem

Yangın yerini ziyaret eden AK Partili milletvekili gözyaşlarına hakim olamadı

Osmaniye'deki yangın yerlerini ziyaret eden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "içimiz yanıyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 00:55:00 - 2021-07-30 00:59:35
Yangın yerini ziyaret eden AK Partili milletvekili gözyaşlarına hakim olamadı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye’de iki ayrı bölgede çıkan yangın yerlerini ziyaret etti. Durmuşoğlu yangın bölgelerini ziyareti esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Partili Durmuşoğlu yangın bölgesine gitti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Osmaniye’de iki ayrı çıkan yangın bölgelerindeki çalışmaları yakından takip etmek üzere bölgeye gitti. Durmuşoğlu, bölge halkı ile sohbet etti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

 

Yangını söndürme çalışmalarını takip eden Durmuşoğlu'na, bölgede bulunan bir vatandaş, "Yangın arkamızdaki binalara kadar indi. Ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Durmuşoğlu, "içimiz yanıyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Osmaniye ili Kazmaca köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı orman yangını meydana geldi. Yangınlara; 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinesi, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edildi.

Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirildi. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı.

 

Soğutma çalışmaları sürüyor

Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Kazmaca köyünde yangına müdahale çalışmaları ise devam ediyor.

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