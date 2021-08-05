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Gündem Yangın termik santrale sıçradı! Muğla Valiliğinden vatandaşlara uyarı
Gündem

Yangın termik santrale sıçradı! Muğla Valiliğinden vatandaşlara uyarı

Muğla'nın Milas ilçesinde yangının termik santrale sıçramasının ardından 10 mahallede tahliye işlemleri başlatılırken Muğla Valiliği vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 00:30:00 -
Yangın termik santrale sıçradı! Muğla Valiliğinden vatandaşlara uyarı

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı.

Yangın termik santrale sıçradı

Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı.

10 mahallede tahliye başaltıldı

 

Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Ören Karakol Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı.

Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

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