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Yerel Yangın sonrası sahil siyaha boyandı
Yerel

Yangın sonrası sahil siyaha boyandı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:02:00 -
Yangın sonrası sahil siyaha boyandı

Çanakkale'de geçen hafta yaşanan orman yangınında denize karışan yanmış ağaç kalıntıları, Saros Körfezi sahil şeridine vurdu.

22 Ağustos'ta Çanakkale'de çıkan ve etkisi 2 gün süren orman yangınının ardından denize düşen yanmış ağaç kalıntıları, dalgaların ve lodos ile Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu.

Deniz kenarında tesis işleten eski Kırkpınar ağalarından Mustafa Altunhan, "Rüzgar tersine esmeye başladı ve son 2 gündür çok kuvvetli lodos oldu. Sahil komple, kilometrelerce yanmış odun parçalarıyla doldu. Bunları lavların küllerine benzetiyorum. Ne olursunuz dikkatli olalım. Ormanlarımıza zarar verdi, denizlerimize zarar verdi. Lütfen duyarlı olalım, bir daha böyle acı anlar yaşamayalım" dedi.

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