"Yangın söndürme helikopteri düştü" iddiası için flaş açıklama!
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Köyceğiz'de yangın söndürme helikopteri düştüğü haberlerinin asılsız olduğu duyuruldu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.
OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.