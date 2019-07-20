Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü Bingöl’de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl’de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü mevkindeotların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalışan köy sakinleri başarılı olamayınca Orman İl Müdürlüğüne haber verdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz ve 10 personel,yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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