Yangın hızla büyüyor! Acil durum ilan edildi: Köyleri terk edin!
Yunanistan'da çıkan ve hızla büyüyen orman yangını nedeniyle Misokampos köyünde yaşayan vatandaşlara, 'köyleri terk edin' uyarısı yapıldı.
Yunan basınındaki haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının hızla büyümesi üzerine Misokampos köyünde yaşayan vatandaşlara, "köylerini terk etmeleri ve Desfina'ya doğru gitmeleri" çağrısı yapıldı.
Bölgede "acil durum" ilan edilirken, yangına 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını kaydetti.