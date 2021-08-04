Yangın helikopteri için izin gerekmiyor bilgi verin yeter! CHP'li Başkanın şov hevesi kursağında kaldı

Yeni Akit/Ankara

Orman Genel Müdürlüğü, yangın helikopteri kiralamak istediklerini, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin için bekledikleri açıklamasıyla algı çalışması yapan CHP’li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın şov hevesini kursağında bıraktı. Sosyal medyadan, “Değerli Komşularım, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak bir yangın helikopteri kiralayabilmek için her türlü bağlantı ve teyitleşmeyi tamamladık. Dün ( 2 Ağustos ) saat 18:49 itibariyle mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin istedik, izin bekliyoruz” şovunu yapan Ümit Uysal’a yanıt Orman Genel Müdürlüğü’nden geldi.

“Helikopter kiralanması için izin gerekmiyor”

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Orman Genel Müdürlüğü, yangın helikopteri kiralamak için bakanlıktan izin gerekmediğini bildirdi. Genel Müdürlük açıklamasında, “Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir. Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir” denildi. Şimdi herkes, CHP’li Ümit Uysal’ın yangın helikopterlerinin hava sahasında boy göstermesini bekliyor.