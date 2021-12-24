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Yerel Yangın faciası! Enkazdaki cesede...
Yerel

Yangın faciası! Enkazdaki cesede...

Karabük’te dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı evin enkazında aranan Hatice Korkmaz’ın cesedine 16 saat sonra ulaşıldı. Korkmaz’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2021-12-24 17:03:00 -
Yangın faciası! Enkazdaki cesede...

Karabük'te dün akşam saatlerinde 2 katlı bir binada yangın çıktı. O sıra yatsı namazı için camiden dönen Atilla Korkmaz, evinin yandığını görünce panikle komşularından yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, bir bölümü çöken ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler cesede 16 saat sonra ulaşabildi!

Çökme tehlikesinin devam ettiği evde arama çalışmaları günün ilk saatlerinde yeniden başladı. AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri enkaza dönen evde yaptığı aramada çöken çatı katının altında kalan Hatice Korkmaz’ın yanmış cesedine ekipler 16 saat sonra ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Korkmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Enkazda bulunan yaklaşık ve bir kısmı yanan 40 bin lira ile birkaç altın bilezik polis ekiplerine teslim edildi.

Kedileri sokakta kaldı

Öte yandan yangından feci şekilde Hatice Korkmaz'ın evinde çok sayıda kedi beslediği ve yangından kurtulan bazı kediler sokakta kaldı. Evin ön kısmında yer alan çöp konteynerinde yemek aramaları ise dikkat çekti.

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