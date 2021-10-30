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Yaşam Yangın çıkaran yaşlı kadın kendini kurtarmak isteyen ekiplere direndi!
Yaşam

Yangın çıkaran yaşlı kadın kendini kurtarmak isteyen ekiplere direndi!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadın çarşafları tutuşturarak evde yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerine direnerek kapıyı açmayan yaşlı kadın, ekiplerin daireye pencereden girmesiyle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 00:17:00 - 2021-10-30 00:24:52
Yangın çıkaran yaşlı kadın kendini kurtarmak isteyen ekiplere direndi!

Malatya'da 85 yaşındaki bir kadın çarşafları tutuşturarak evde yangın çıkardı. Yaşlı kadın yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine de direndi. Ekipler 12. kattaki daireye pencereden girip yangını söndürdü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki TOKİ Konutları'nda bir sitenin 12'nci katında yalnız yaşayan Ü.Ç. evindeki bazı eşyaları ateşe verdi. Komşuların durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye intikal eden ekipler daireye girmekte zorluk yaşadı.

Ekipler yaşlı kadını kurtardı

Çalınan kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla daireye giren ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, 85 yaşındaki kadın bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi.

Yaralananın olmadığı olayda, evde bulunan çarşafları tutuşturduğu öğrenilen yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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