Yangın bu kez İzmir'de başladı!
İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’daki makilik alanda orman yangını çıktı
Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.
Kötü haberi İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu.
Soyer yaptığı açıklamada, "Urla Balıklıova'da makilik alanda başlayan yangına Orman ekipleri havadan müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerimiz karadan önlem aldı. Araçların yangın bölgesine ulaşması için iş makinalarımız çalışıyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz" dedi.