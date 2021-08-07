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Gündem Yangın bu kez İzmir'de başladı!
Gündem

Yangın bu kez İzmir'de başladı!

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:09:00 -
Yangın bu kez İzmir'de başladı!

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’daki makilik alanda orman yangını çıktı

Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

Kötü haberi İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu.

Soyer yaptığı açıklamada, "Urla Balıklıova'da makilik alanda başlayan yangına Orman ekipleri havadan müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerimiz karadan önlem aldı. Araçların yangın bölgesine ulaşması için iş makinalarımız çalışıyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz" dedi.

 

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