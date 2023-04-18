'Yandık, bittik' diyen CHP'liler hem çatladı hem patladı! İşte sadece 15 günün özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sadece son 15 günde hayata geçirilen müthiş gelişmeleri hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'lilerin halen, "Yandık, bittik" edebiyatı yapmasına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba çatlıyor, patlıyor, “Yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774” diyor..

Biz daha “Bak Veli.. Meslekten ve sicilden terkin demek, iflas demek değildir, bu; bir! Esnafın hukuken iflası diye bir şey yoktur, bu da; iki..” diye başlayıp, devamını getirmeden..

İstanbul’daki vatandaşlarımızın, esnafı ile, öğrencisi ile, genci-yaşlısı ile akın akın Sirkeci’ye gidip, TCG Anadolu’yu gezmek istediğinin haberleri ajansa düşüyor..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sen çatla, sen patla Veli..

Esnaf iflas etmedi...

Senin kafan iflasın ne olduğunu bilmez..

Kişiye bağlı esnaflığın, emeklilik halinde çocuk devam etse bile, bir terkin bir de açılış olduğunu bilmez Veli..

Onun için, terkinleri iflas gibi gösterir, açılışları ise hiç söylemez..

Çatla Veli.. Patla Ağbaba..

Senin verdiğin rakamın 2,5 misli açılış var, Veli.. Tam sayıyı da vereyim: 87 bin 592.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...