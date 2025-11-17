  • İSTANBUL
Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Gündem

Yandex Türkiye’den işletmelere destek uygulaması!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Yandex Ads formatlarıyla marka bilinirliğini artırabiliyor, rakiplerinin önüne geçebiliyor ve hem çevrim içi hem de fiziksel satışlarını destekleyen çok kanallı pazarlama stratejileri geliştirebiliyor.

Yandex Türkiye, Yandex Navi ve Maps'te yeni interaktif reklamlarla işletmelerin görünürlüğünü artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmeler, yeni Yandex Ads formatlarıyla marka bilinirliğini artırabiliyor, rakiplerinin önüne geçebiliyor ve hem çevrim içi hem de fiziksel satışlarını destekleyen çok kanallı pazarlama stratejileri geliştirebiliyor.

Etkileşimli reklam çözümleri, her ay 34 milyon arama yapan ve 127 milyondan fazla rota oluşturan 5,5 milyondan fazla Yandex Navi ve Maps kullanıcısıyla daha güçlü etkileşim kurulmasına imkan tanıyor.

"Premium Pin", markaların logosu, maskotu veya sembol ürünü gibi dikkati çekici bir 3 boyutlu simge olup Yandex Navi ve Maps'te kullanıcıların ilgisini çekiyor.

MARKAYA ÖZEL GÖRÜNÜRLÜK

Kullanıcı bu "pin"e dokunduğunda, rota oluşturma, internet sitesini ya da uygulamayı ziyaret etme veya doğrudan arama yapma gibi net bir eylem çağrısı içeren bir tanıtım kartı görüntüleniyor. Format, kullanıcıların mağazaları kolayca bulmasını ve özel teklifleri keşfetmesini sağlarken, başka reklamların gösterilmemesi nedeniyle markalara özel, yüksek görünürlük avantajı sunuyor.

"Markalı Rota" sayesinde işletmelere navigasyondaki tüm rotayı kendi markasına göre özelleştirebiliyor ve kullanıcıları doğrudan mağazalarına yönlendirebiliyor.

Şirketler, kategoriye göre kullanıcıları hedefleyerek belirli iş türünü arayanlara ulaşabiliyor veya belirli bir konuma giden kullanıcılara odaklanabiliyor.

HEDEF KİTLELERE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Promo Nesnesi, görsel olarak dikkati çekici ve etkileşimli olacak şekilde tasarlandı. Kullanıcı nesneye dokunduğunda, bu öğe özel bir teklif ya da oyunlaştırılmış bir mini test içeren tam bir ekrana dönüşüyor.

Etkileşimli format, markanın mesajını akılda kalıcı ve doğal bir şekilde ileterek kullanıcıları marka veya kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almaya yönlendiriyor.

Yeni marka odaklı reklam formatları sayesinde işletmeler maksimum görünürlük elde edebiliyor, hedef kitlelerine daha doğru bir şekilde ulaşabiliyor ve yenilikçi pazarlama araçlarıyla müşteri ilişkilerini güçlendirebiliyor.

YENİ YERLER YENİ FIRSATLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye Müdürü Veronika Zueva açıklamasında, harita uygulamalarının, kullanıcıların günlük yaşamlarının vazgeçilmez parçası haline geldiğini belirtti.

Yandex Türkiye'nin yaptığı araştırmaya atıfta bulunan Zueva, araştırmaya katılanların yüzde 43'ünün söz konusu uygulamaları aktif olarak kullandığının bilgisini paylaştı.

Katılımcıların yüzde 77'sinin hareket halindeyken arama yaptığını, yüzde 83'ünün ise şehirdeki hizmetleri bulmak için haritalardan yararlandığını aktaran Zueva, şunları kaydetti:

"Kullanıcı deneyimini geliştirmek için hizmetlerimizi daha kullanışlı ve faydalı hale getirmeye odaklanıyoruz, böylece insanlar her gün yeni yerler ve fırsatlar keşfedebiliyor. Örneğin, Türkiye’nin önemli simge yapılarının 3D modellerini, Yandex AI tarafından oluşturulan kısa özetlerle birlikte kullanıma sunduk. İşletmeler açısından bu, yenilikçi teknolojileri kullanarak müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurma, online itibarlarını güçlendirme ve satışlarını artırma fırsatı sunuyor."

