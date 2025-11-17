  • İSTANBUL
Gündem Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza
Gündem

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’de Trump’a en yakın isimlerden biri olan mega kilise kurucusu Rahip Robert Morris’in, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan suçunu kabul etmesine rağmen yalnızca 6 ay hapis cezasıyla kurtuluşu, “Washington elitleri pedofiliyi mi kolluyor?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

ABD’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez gündemdeki isim Trump’ın yıllarca yanında poz veren, kampanyalarda konuşan, “manevi rehberi” olarak tanıtılan mega kilise kurucusu Rahip Robert Morris.

Morris, 12 yaşındaki bir kıza yıllarca cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti. Ancak iş mahkeme kararına gelince Amerika’nın çifte standart düzeni yine devreye girdi:

Yalnızca 6 ay hapis cezası!

 

 

Evet, yanlış okumadınız.

Bir çocuğu istismar eden, dini kisveyi kullanarak insanlara “ahlâk dersi” veren bu isim, ABD yargısının sihirli değneğiyle neredeyse ödüllendirilerek salınıyor.

 

 

“Trump’ın çevresindeki pedofili koruması” yeniden gündemde

Bu skandal kararla birlikte, ABD’de yıllardır konuşulan ama ana akım medyanın ısrarla görmezden geldiği bir konu yine patladı:

Trump’a yakın isimlerin, tarikat liderlerinin ve bazı Evanjelik çevrelerin pedofilileri kolladığı iddiası.

 

Rahip Morris, Trump’ın özel toplantılarına katılmış, kampanya dönemlerinde sahneye çıkarılmış, “Trump’a dua eden isim” olarak ekranlara taşınmıştı. Aynı çevrede Myanmar, Brezilya ve Afrika’daki “misyoner” faaliyetlerinin karanlık yüzüne dair skandallar da peş peşe gelmişti.

Şimdi ise Amerikan yargısının Morris’e verdiği komik 6 aylık ceza, ABD’de “derin koruma kalkanı” iddialarını daha da güçlendirdi.

 

 

ABD’nin pedofili geçmişi kaynıyor ama medya susuyor

ABD’de rahipler, Hollywood yıldızları, politikacılar, çocuk bakım kuruluşları ve vakıflar üzerinden yürütülen onlarca istismar davası yıllardır gündemde.

Hepsinde ortak bir nokta var:

Güçlü ve üst düzey bağlantıları olan herkes, mahkemeden elini kolunu sallayarak çıkıyor.

Morris’in davası da bunun son örneği oldu.

Amerika; demokrasi, özgürlük, insan hakları diye dünyaya ahkâm keserken, kendi ülkesinde çocuk istismarını bile pazarlık konusu yapan bir düzen kurmuş durumda.

 

Trump’ın çevresindeki bu “manevi danışmanlar” zinciri ise şunu açıkça gösteriyor:

ABD’de güçlünün hukuku var, mazlumun ise hiçbir karşılığı yok.

Çocuklara bile uzanan bu kirli elleri koruyan düzen, bugün tüm dünyaya ders vermeye kalkıyor.

