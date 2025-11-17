  • İSTANBUL
Gündem Sultangazi'de korku dolu anlar
Gündem

Sultangazi'de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmazken araç ise, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçta dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup aşağıya indi.

Ancak etrafa yayılan yakıt nedeniyle yolu ve tüm aracı alevler sardı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken araç ise, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


