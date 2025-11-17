  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor
Siyaset Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor
Siyaset

Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de “çıkar amaçlı örgüt” soruşturmasının gölgesinde yeni bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre yolsuzluk şüphelisi eski genel müdür Ali Sukas’ın ekibinden Hıdır Özkaya, mesai saatlerinde iş yapmak yerine yastık getirip uyudu. Skandal görüntü yalnızca Akit'te...

 ÖZEL HABER 

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki talan düzenini ifşa etmeyi sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik iddianamede yer alan 143 yolsuzluktan 11’nin gerçekleştiği ve adeta yandaş arpalığına dönen İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş.'de rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, Masak raporları, Emniyet incelemeleri ve HTS verileri ile “vurgun sistemi” deşifre edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan örgüt şemasına göre Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Ertan Yıldız' dan talimat alan tutuklu Genel Müdür Ali Sukas’ın direktifleriyle Ağaç A.Ş.’ye alınan yandaş personelin, çalışmak yerine mesai saatlerinde uyuduğu ortaya çıktı.

 

MESAİ SAATİNDE ŞEKERLEME

Kendisini işe alan yolsuzluk şüphelisi eski Genel Müdür Ali Sukas’ın cezaevinde yatmasını fırsat bilen Hıdır Özkaya isimli Ağaç A.Ş. personelinin, Beylikdüzü’ndeki bir havuzun bakımı sırasında çalışmak yerine yanında getirdiği yastıkla mesai saatlerinde kestirdiği öne sürüldü.

 

Arkadaşları çalışırken şekerleme yapmayı tercih eden Özkaya hakkında göstermelik bir tutanak tutulurken, herhangi bir disiplin süreci işletilip işletilmediği ise merak konusu oldu.

GÖREVLİ UYUSUN İŞLER BEKLESİN

Fotoğraf karesinde yer alan bitkilerin bakımsızlığı göze çarparken, tam da çalışması gerektiği saatlerde uyuyan Hıdır Özkaya’nın sorumsuzluğu, İstanbul’u hizmete hasret bırakan CHP’li İBB yönetiminin ve işe aldığı liyakatsiz kadroların iş bilmezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Gündem

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar
Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar

Dünya

Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23