Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor

ÖZEL HABER

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki talan düzenini ifşa etmeyi sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik iddianamede yer alan 143 yolsuzluktan 11’nin gerçekleştiği ve adeta yandaş arpalığına dönen İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş.'de rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, Masak raporları, Emniyet incelemeleri ve HTS verileri ile “vurgun sistemi” deşifre edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan örgüt şemasına göre Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Ertan Yıldız' dan talimat alan tutuklu Genel Müdür Ali Sukas’ın direktifleriyle Ağaç A.Ş.’ye alınan yandaş personelin, çalışmak yerine mesai saatlerinde uyuduğu ortaya çıktı.

MESAİ SAATİNDE ŞEKERLEME

Kendisini işe alan yolsuzluk şüphelisi eski Genel Müdür Ali Sukas’ın cezaevinde yatmasını fırsat bilen Hıdır Özkaya isimli Ağaç A.Ş. personelinin, Beylikdüzü’ndeki bir havuzun bakımı sırasında çalışmak yerine yanında getirdiği yastıkla mesai saatlerinde kestirdiği öne sürüldü.

Arkadaşları çalışırken şekerleme yapmayı tercih eden Özkaya hakkında göstermelik bir tutanak tutulurken, herhangi bir disiplin süreci işletilip işletilmediği ise merak konusu oldu.

GÖREVLİ UYUSUN İŞLER BEKLESİN

Fotoğraf karesinde yer alan bitkilerin bakımsızlığı göze çarparken, tam da çalışması gerektiği saatlerde uyuyan Hıdır Özkaya’nın sorumsuzluğu, İstanbul’u hizmete hasret bırakan CHP’li İBB yönetiminin ve işe aldığı liyakatsiz kadroların iş bilmezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.