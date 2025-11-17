Vay vay vay! “Eko sistem”le paralar böyle yurt dışına kaçırılmış

  • İSTANBUL
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde şok edici detaylar ortaya çıkıyor. İddianamede paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin ifadelere yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede, elde edilen paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin bazı şüphelilerin ifadelerine yer verildi.

“BELEDİYE ÇOK CİDDİ ZARARA UĞRADI”

Şüpheli Ertan Yıldız’ın 20 Mayıs 2025’deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, ‘’2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu’nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibraihmoğlu’nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra’da olduğunu duydum. Londra’da ciddi bir parası olduğunu, bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır" dedi.

“TOPLANAN PARALARIN YARISI EKREM İMAMOĞLU’NA AİT”

Şüpheli Sarp Yalçınkaya ise 4 Ağustos 2025’de verdiği ifadesinde, ‘’Murat Gülibrahimoğlu bana hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığını, kendisine ait özel jeti ile yurt dışına götürüldüğünü, bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu’nun sürekli iş yaptığı ve İBB’ye ait ihaleleri verdiği kişilerin de olduğunu, ayrıca paraların genellikle Londra’ya götürüldüğünü ifade etmiştir. Toplanan paraların yarısının CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu’na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu, bu işleri yapan ve yöneten A takımının da toplanan paraların toplamından yüzde 20 komisyon aldığını söylemiştir" diye konuştu.

“OPERASYONDAN SONRA DA ERTAN YILDIZ'IN EVİNE PARA GELMEYE DEVAM ETTİ’’

Şüpheli Bayram Yıldırım’ın 3 Temmuz 2025’deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, ‘’Ertan Yıldız'ın evine iki üç günde bir çuvalla para gelirdi. Bu paralar farklı kişiler tarafından getirilmekteydi. Ertan Yıldız’ın kızı Almanya'da okumaktadır. Almanya'daki evinde Yıldız'ın büyük bir kasa yaptırdığını ve uçakla paraların bir kısmını buraya götürdüğünü biliyorum. Yine bodrumda bulunan yazlığında büyük bir kasası vardır. Evinde iki tane kasası vardır. Operasyon zamanı bunların bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Operasyondan sonra da Ertan Yıldız'ın evine para gelmeye devam etmiştir’’ İfadelerini kullandı.

