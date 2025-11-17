A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı

A101’in yeni haftaya ait aktüel katalogları yayımlandı. 15–21 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimlerde özellikle temel gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor.

Bu hafta mağaza raflarında indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında:

•Çay çeşitleri

•Şeker

•Peynir çeşitleri

•Kahve çeşitleri

•Saç boyası

•Yumuşatıcı ve temizlik ürünleri

yer alıyor. Kampanya kapsamında ev bütçesini rahatlatacak birçok ürün alışveriş listelerine girmeye başladı.

20 Kasım Perşembe Aldın Aldın: Elektronik ve Ev Aletlerinde Büyük Fırsatlar

A101’in merakla beklenen 20 Kasım Perşembe Aldın Aldın kataloğu da yayınlandı. Bu hafta elektronik, kişisel bakım ve küçük ev aletleri kategorisinde dikkat çeken ürünler yer alıyor.

Perşembe günü mağaza raflarında satışa çıkacak ürünlerden bazıları şöyle:

•Stantlı Mikser

•Boyun ve Sırt Masaj Aleti

•Erkek Bakım Seti

•Cam Kettle

•Dijital Çay Makinesi

•Elektrikli Cezve

•Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

•4 Başlıklı Masaj Aleti

•Araç Kamerası

•Dijital Hava Kompresörü

•Akü Takviye Cihazı

Listeye ek olarak pek çok elektrikli ev aleti, bakım ürünü ve araç ekipmanı sınırlı stoklarla satışta olacak.

Bu Hafta A101’de Yoğun İlgi Bekleniyor

A101’in yeni haftaya özel indirimleri hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem de elektronik kategorisinde tüketicilerin radarına girmiş durumda.

Özellikle 20 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak ev aletleri ve araç ekipmanlarının sınırlı stokla geleceği belirtiliyor.

İşte A101 aktüel kataloğu: