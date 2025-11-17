  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Ekonomi A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı
Ekonomi

A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı

Çaydan peynire, kahveden temizlik ürünlerine onlarca kalemde büyük indirim başladı. 20 Kasım Perşembe raflara gelecek elektronik ve ev aleti fırsatları ise şimdiden yoğun ilgi görüyor. İşte A101’in yeni haftaya damga vuracak dev aktüel listesi…

A101’in yeni haftaya ait aktüel katalogları yayımlandı. 15–21 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimlerde özellikle temel gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor.

Bu hafta mağaza raflarında indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında:

•Çay çeşitleri

•Şeker

•Peynir çeşitleri

•Kahve çeşitleri

•Saç boyası

•Yumuşatıcı ve temizlik ürünleri

yer alıyor. Kampanya kapsamında ev bütçesini rahatlatacak birçok ürün alışveriş listelerine girmeye başladı.

 

20 Kasım Perşembe Aldın Aldın: Elektronik ve Ev Aletlerinde Büyük Fırsatlar

A101’in merakla beklenen 20 Kasım Perşembe Aldın Aldın kataloğu da yayınlandı. Bu hafta elektronik, kişisel bakım ve küçük ev aletleri kategorisinde dikkat çeken ürünler yer alıyor.

Perşembe günü mağaza raflarında satışa çıkacak ürünlerden bazıları şöyle:

•Stantlı Mikser

•Boyun ve Sırt Masaj Aleti

•Erkek Bakım Seti

•Cam Kettle

•Dijital Çay Makinesi

•Elektrikli Cezve

•Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

•4 Başlıklı Masaj Aleti

•Araç Kamerası

•Dijital Hava Kompresörü

•Akü Takviye Cihazı

Listeye ek olarak pek çok elektrikli ev aleti, bakım ürünü ve araç ekipmanı sınırlı stoklarla satışta olacak.

 

Bu Hafta A101’de Yoğun İlgi Bekleniyor

A101’in yeni haftaya özel indirimleri hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem de elektronik kategorisinde tüketicilerin radarına girmiş durumda.

Özellikle 20 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak ev aletleri ve araç ekipmanlarının sınırlı stokla geleceği belirtiliyor.

 

İşte A101 aktüel kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23