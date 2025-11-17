  • İSTANBUL
Gündem

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Şaklaban Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" isimli programında mizah adı altında Hz. İsa (a.s.) ile dalga geçti. Kaya'nın, bir izleyiciyi Hz. İsa'ya benzeterek sarf ettiği "Hz. İsa, EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş" ve "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" şeklindeki ifadeler, sosyal medyada ve bazı çevrelerde dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.

Şaklaban Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" isimli programında mizah adı altında Hz. İsa (a.s.) ile dalga geçti. Kaya'nın, bir izleyiciyi Hz. İsa'ya benzeterek sarf ettiği "Hz. İsa, EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş" ve "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" şeklindeki ifadeler, sosyal medyada ve bazı çevrelerde dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.

Son dönemde popülerliğiyle dikkat çeken "Konuşanlar" programının sunucusu Hasan Can Kaya, programın son bölümünde kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunun bir kesiminden sert eleştiriler aldı. Kaya'nın, programa katılan bir izleyiciyi Peygamber Hz. İsa (a.s.)'ya benzeterek yaptığı mizahın sınırları aştığı ifade edildi.

Hasan Can Kaya, sahneye davet ettiği izleyici için önce "Hz. İsa, EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş" yorumunu yaptı ve şahıstan salonu selamlamasını istedi. Ardından Kaya'nın, Hristiyanlık inancının temel direklerinden olan çarmıha gerilme olayına gönderme yaparak, "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi" sözlerini sarf etmesi tepkilerin odak noktası oldu.

 

Dini hassasiyet ve ayet hatırlatması

Komedyenin bu sözleri, başta sosyal medya olmak üzere dini hassasiyeti yüksek çevrelerde "dini değerlerle alay etmek" ve "haddi aşan ifadeler kullanmak" olarak yorumlandı. Eleştirilerde, Hz. İsa'nın sadece Hristiyanlar için değil, aynı zamanda İslam inancında da büyük bir peygamber olduğu ve bu tür konuların mizah konusu yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Tepki gösteren bazı kullanıcılar ve yayınlar, Kur'an-ı Kerim'den Tevbe Sûresi'nin 65. Ayeti'ni hatırlatarak Kaya'nın sözlerini eleştirdi:

Tevbe Sûresi 65. Ayet: Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler. De ki: “Allah’la, onun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?”

