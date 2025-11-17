Trafikte şov yaparken ceza yedi: Abartı egzoz ve tehlikeli manevraya 11.434 TL ceza
Beykoz'da sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, aracıyla abartılı egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde tehlikeli şerit değiştiren sürücüyü tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal eden sorumsuz sürücüye toplamda 11 bin 434 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul Beykoz'da, sosyal medya platformlarında paylaşılan sorumsuz sürüş görüntüleri, polis ekiplerini alarma geçirdi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar ve görüntüleri titizlikle inceleyerek tehlikeli hareketler yapan sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar ve görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etti.
Yapılan incelemede sürücünün abartı egzoz kullandığı ve trafikte tehlikeli şerit değiştirme ihlallerinde bulunduğu belirlendi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında abartı egzoz kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddelerinden toplam 11 bin 434 TL trafik idari para cezası uygulandı.