Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Trafikte şov yaparken ceza yedi: Abartı egzoz ve tehlikeli manevraya 11.434 TL ceza
Yaşam

Trafikte şov yaparken ceza yedi: Abartı egzoz ve tehlikeli manevraya 11.434 TL ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beykoz'da sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, aracıyla abartılı egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde tehlikeli şerit değiştiren sürücüyü tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal eden sorumsuz sürücüye toplamda 11 bin 434 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Beykoz'da, sosyal medya platformlarında paylaşılan sorumsuz sürüş görüntüleri, polis ekiplerini alarma geçirdi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar ve görüntüleri titizlikle inceleyerek tehlikeli hareketler yapan sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar ve görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etti.

Yapılan incelemede sürücünün abartı egzoz kullandığı ve trafikte tehlikeli şerit değiştirme ihlallerinde bulunduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında abartı egzoz kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddelerinden toplam 11 bin 434 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
