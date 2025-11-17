IHA Giriş Tarihi: Türkiye’nin en büyüklerinden biri oldu: Yenilenebilir enerjide dev adım
Cengiz Enerji, Çankırı Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapasite artırımı kapsamında Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerinden birini devreye aldı. Yeni kurulan 7,2 MW gücündeki dev türbin, geniş rotor çapı ve gelişmiş teknoloji yapısı sayesinde santralin yıllık enerji üretimini belirgin şekilde artırırken, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Bu kapasite artışı, karbon emisyonu azaltımına da önemli katkı sağlayarak çevresel sürdürülebilirliği güçlendiriyor.