Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Ayvalık'ta esnaf olan Emin Yoldaş (45) ile eşi Sema Çelikkaya Yoldaş (40) mübadele döneminde dedelerinin geldiği Midilli Adası'na 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil amaçlı gitmek istedi.

Ayvalık'taki bir feribot işletmesinden biletlerini alan çift, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndaki free shooptan üç karton sigara satın aldı. Aldıkları sigaraların 8 paketi beraberinde bulunan arkadaşlarına dağıtan çift, geri kalan 22 paket sigara ile Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçti.

Midilli Adası Hudut Kapısı'nda; Türk tatilcilerin valizlerini ve üst aramalarını yapan Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou, Yoldaş çiftinin valizindeki 22 paket sigaraya 4 paket sigaraya izin verildiğini belirterek el koydu ve 1500 avro para cezası kesti. Bununla yetinmeyen Gümrük Müdürü, Yoldaş çifti kelepçeli halde gözaltına aldırdı ve nezarethaneye gönderdi.

1 GÜN NEZARETTE BEKLETİP 1500 EURO ÖDETTİLER

Diğer Türk tatilcilerin gözleri önünde kelepçelenen Yoldaş çifti soğuk ve olumsuz şartlara sahip nezarethanede sabaha kadar bekletildi.

Bu süreçte yemek bile verilmeyen Yoldaş çiftine nezarethanede Covid 19 da bulaştı. Ertesi gün kamu avukatıyla birlikte nezarethaneden kelepçeli şekilde savcılığa götürülen çift, 1500 Euro ceza ödedikten sonra bir saat daha kelepçeli halde bekletilip serbest bırakıldı.

CİMER'E VE DIŞİŞLERİNE ŞİKAYET

Sadece 18 paket sigara fazlalığı nedeniyle kötü muameleye tabi tutulan Yoldaş çifti, Ayvalık'a döndüklerinde yaşadıkları haksızlığı CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığına şikâyet edip, ardından da Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki vize ve diğer işlemlerinin yapıldığı Rodos Adası'ndaki başkonsolosluğa durumu bildirdi.

Yaşanan olayı duyan Midilli Adası'ndaki basınının kendilerini destekleyen ve haksızlığa uğradıkları için Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou'nun uygulamasına tepki gösteren yayınlar yaptıklarını belirten Sema Çelikkaya Yoldaş, "Midilli'deki dijital medya ve gazeteler bizimle ilgili haberler yaptı. Haklılığımızla alakalı, yaşadığımız travmatik olayla ilgili haberler yayınlandı. Aynı kadın haziran ayında İstanbul'dan Midilli'ye geçen bir tatilcinin cebinden 10 bin Euro yerine 10 bin 50 Euro çıktı diye kâbusu yaşatmış. O olayla ilgili de Midilli Gazeteleri yine 'Neredeyse diplomatik kriz çıkıyordu' gibi başlıklarla yayınlar yaptı. Aynı kadın Kestane Festivali için Midilli'ye giden Türk tatilci bir genç kızın çantasını çevirip içinden iç çamaşırlarını silkeleyerek boşaltmış. Hem de herkesin içinde. Bu yaşadığımız olayda oranın halkı bu yaşanılanlara çok büyük tepki gösterdi. Çok kötü muameleye tabi tutulduk. Çok üzüldük" diye konuştu.

YUNAN BASINI İLE VALİDEN APOSTOLİDOU'YA SERT TEPKİ

Yoldaş çiftiyle birlikte Midilli'ye giden arkadaşları da durumu Yunan basınına aktardı. Yunan basını yaptıkları haberlerle Türk çifte haksızlık yapıldığını ve Midilli Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou'nun bu konuda abartılı davranmasına tepki gösterdi.

Yunan basınının yaptığı haberlerle konudan haberdar olan Yunanistan'ın Kuzey Ege Bölgesi Valisi Konstantinos Moutzouris'in de, bizzat kendisinin çabalarıyla gerçekleşen Kapıda Vize uygulaması sonucunda Yunanistan'ın Ege Adaları'na akın eden Türk tatilcilerden ciddi gelir sağladığını ve bu tip abartılı hareketlerin iki ülke arasında diplomatik kriz yaşatabilmesinden endişeli olduğunu belirterek, Midilli Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou'ya sert tepki gösterdiği öğrenildi.