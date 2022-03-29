Yandaşa peşkeş CHP’nin işi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye’ye çağ atlatan alt yapı projelerini “5’li çete” söylemiyle değersizleştirmeye kalkan zillet zihniyeti, CHP aracılığıyla çöreklendiği belediyelerdeki vurgunlarla ihale çeteciliğinin âlâsını sergiliyor.

İcraat yok yandaş ihyası var

AK Parti iktidarının gerçekleştirdiği devasa projeleri milletin gözünde itibarsızlaştırmak için “5 yandaş müteahhit çetesi ihya ediliyor” gibi çukur söylemlerde bulunan CHP, asıl yandaşa ihale peşkeşini kendi belediyelerinde gerçekleştiriyor. İzmir’de büyük cümbüşle imzası atılan Buca Metrosu’nun ihalesinde kamunun 500 milyonunun iç edildiği gerekçesiyle mahkemenin frenlediği vurgun, İstanbul’da ise otobüs bakım ihalesinde dünyanın en büyük toplu ulaşım aracı üreticisi Mercedes’e “yetersizsin” denilip 2 milyarlık ihale CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın görevli olduğu yandaş firmaya teslimiyle kendisini gösterdi.

Vurgunun bedeli 500 milyon

Buca Metrosu ihalesine Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri ile Avrasya Tüneli’ni inşa eden Yapı Merkezi-Nurol İş Ortaklığı 3 milyar 392 milyon 950 bin TL teklif verdi. Bu sahada ciddi bir tecrübesi olmayan Gülermak İnşaat ise 3 milyar 921 milyon 498 bin TL fiyat ile 500 milyon daha yüksek teklif verdi. Daha önce CHP’li belediye personellerini bedavaya İspanya-Ukrayna gezisine götürecek olmasıyla gündeme gelmiş olan yandaş Gülermak İnşaat, 529 bin TL daha yüksek teklif vermesine rağmen Buca Metrosu’nun ihalesini kaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin skandalını Yapı Merkezi-Nurol ortakları mahkemeye taşıdı. İzmir 4. İdare Mahkemesi ihale kararını iptal ederek kamuyu yarım milyarlık zarardan kurtardı.

Otobüsleri yolda bıraktılar

İstanbul’un duman atan otobüslerinin ana kaynağı olan ihale rezaletinde CHP’li İBB, otobüs bakım ve onarım ihalesini Mercedes Benz firmasını yetersiz görüp, CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye verdi. İhale sonrasında Mercedes’in 30 sayfalık savunma dilekçesinde, İBB’nin otobüs bakımlarında kalitesiz yan sanayi ürünlerin kullanıldığı vurgulanmasına rağmen karardan dönülmedi. İBB, yedi göbekten CHP’li Karabat’ın yetkili olduğu yandaş firmaya seçimden sonraki üç yılda 2 milyar TL bedelli 14 ihaleyi peşkeş çekti.

Yavuz hırsız misali

Muhalefette olmasına rağmen ele geçirdiği yerel yönetimlerde yandaşa ihale kıyağı geçen ancak buna rağmen iktidarı bu söylemle eleştiren CHP’nin ikiyüzlülüğünü Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Cengiz Alçayır, “Bunlar mevcut iktidarı neyle suçluyorsa o suçladıklarını ve misliyle fazlasını kendileri yapıyor” dedi. Alçayır, “Adrese teslim ihale de bunlarda, yandaşı ihaleyle ihya etme de bunlarda. CHP’nin yeryüzünde hiçbir gruba çete demeye hakkı yok. Asıl çete CHP’li belediyelerdedir. Ve asıl çete kendileridir. Bunu iyi bildikleri için cambaza bak taktiğiyle dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar” diye konuştu.