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Gündem Yandaş TMMOB’dan fondaşa yıkama yağlama ödülleri
Gündem

Yandaş TMMOB’dan fondaşa yıkama yağlama ödülleri

Anadolu Yayıncılar Derneği’nce düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri’nde gazetecilere verilen plaketleri “altın günü” yaftasıyla aşağılayan sol faşist zihniyet, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği 6. Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri programında, PKK uzantılarıyla birlikte ödüle boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 10:54:00 -
Yandaş TMMOB’dan fondaşa yıkama yağlama ödülleri

Yavuz Selim  İstanbul

Programda; PKK uzantısı Jin TV, Fransız AFP, ABD menşeili Fox, ABD’li Chrest Vakfı’nın fonladığı Medyascope’a ‘başarı’ plaketi verildi. Fondaş medyanın altın gününe dönüşen törende Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Halktv, Tele1, Soltv gibi CHP yandaşı kuruluşlara çeşitli dalda ödüller verildi. TMMOB’un sözde bağımsız medya ödüllerinde ne merkez ne de muhafazakar basına tek bir ödül bile takdim edilmedi.

PKK’ya da, şehit diyemeyene de ödül

Töreninde “Uluslararası Televizyon Haberciliği” dalında, PKK’nın Hollanda’dan yayın yapan Jin TV kanalının program yapımcısı Güler Yıldız’a ödül verilmesi manidar karşılandı. Şehitlerimize “şehit” bile diyemeyen Evrensel ve Birgün isimli marjinal sol gazetelere “Yazılı Basın Dalı” ödülleri verildi. Evrensel gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut, Birgün gazetesi yazarı Tarık Şengül yazılı basın ödülüne layık görüldü.

Türkiye düşmanı medya

Diğer yandan, yurt dışından Fransız basın ajansı Agence France-Press’ten (AFP) Raziye Akkoç’a ödül verilen törende, Alman Deutsche Welle’den Alican Uludağ’a plaket verildi.

Yalan habere de ödül

Yalan haberciliğe nişan takılan programda; Fox TV’den İsmail Küçükkaya, Sözcü Gazetesi’nden Emin Özgönül, Cumhuriyet Gazetesi’nden Deniz Yıldırım, Gazete Duvar’dan Mühdan Sağlam, Medyaport’tan Sultan Özer, Medyascope’tan Zelal Direkçi, Tele1’den Evren Özalkuş, Halktv’den Fatih Ertürk ve KRT Ana Haber Ankara Ekibi, RS FM’den Atilla Güner, Anka Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin ödüllendirildi.

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