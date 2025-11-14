  • İSTANBUL
Yandaş semirtmek için şartnameyi değiştirmiş
Yandaş semirtmek için şartnameyi değiştirmiş

Bir skandal da Bursa Osmangazi Belediyesi’nde patlak verdi. AK Parti’den CHP’ye geçen belediyece düzenlenen “tekstil atıklarının toplanması” işine yönelik ihalede; şartnamede yapılan değişikliklerle katılımın sınırlandığı ve ihale sürecine fesat karıştırıldığı öne sürüldü.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Söz konusu iş için ilk olarak Mayıs 2024’te ihaleye çıkan ve aynı aileden baba N.Ö. ile oğlu A.Ö.’nün farklı şirketlerle katılması nedeniyle ‘fesat karıştırma’ şüphesiyle ihale iptal eden Osmangazi Belediyesi’nin ikinci ihaleyi Şubat 2025’te gerçekleştirdiği ifade edildi. CHP’li belediyenin, ilk iki ihalede benzer şartnamelerle süreci yürüttüğü, ancak Kasım 2025’te gerçekleştirilen üçüncü ihalede şartnamenin değiştirildiği belirtildi. Yapılan değişikliklerin, yandaş firmalara avantaj sağlamak ve işini düzgün yapan diğer şirketlerin ihaleye katılımını engellemek amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İran'ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran'ı boşaltabiliriz
İran'ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran'ı boşaltabiliriz

İran, başkent Tahran başta olmak üzere milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirleri etkileyen ciddi bir kuraklık kriziyle mücadele ediyor. ..
"İskemle yok" skecini paylaşan Yaşar Baş'tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Güldür Güldür’ün “iskemle” skecini gündeme taşıyan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sahnedeki karakterleri siyasi is..
Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan olaylı Galatasaray ile Fenerbahçe derbine ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; Jayden Oosterwol..
