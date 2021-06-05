Yandaş "sanatçılara" seslendi: Asıl israfı görün, halkın sesi olun

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçekleştirdiği bir “açılış töreninde” 2 yıl gece gündüz uğraşıp bin bir türlü emekle hayata geçirdikleri heykeli tanıttı. Törende heyecanlı bir konuşma yapan Aras, paraların heykellere harcanması gerektiğini savundu. Aras’ın konuşması sosyal medyada alay konusu olurken, CHP’lilerin ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti iktidarının sanatçılara destek vermediği yönündeki iddialarla kamuoyunu etkilemeye çalışan CHP’nin, geçim sıkıntısı yaşadığını ileri süren sanatçılara değil heykele para harcaması gündem oldu.

Aynı zamanda CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden sanatçıların, “Açlıktan ölüyoruz” edebiyatı yaptığı halde parayı çarçur eden ana muhalefete bir çift kelam etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Akit TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunan Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, CHP’nin ve CHP’li sözde sanatçıların bu tutumunu eleştirdi.

Coşkun şunları söyledi:

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ne diyor; paralar heykel için harcanacak. Açık açık söylüyor. Bu heykel için tam iki yıl uğraştık, diyor. Büyük bir meziyetmiş gibi, yandaşlarını da toplamış ve heykelin yanında tören yapmış. Kendince ciddi bir açılıştan bahsediyor. Paralar buraya harcanacak, diyor.

CHP'li Başkan, 'Paralar buraya harcanacak' açıklaması yaparken Türkiye'de neler oluyordu? Hemen söyleyelim. CHP'nin televizyonu Halk TV yayınladı. Sözüm ona bazı sanatçılar, türkücüler, CHP genel Merkezi'ni ziyaret ettiler. Orada türkü söylediler ve ‘aylardır gelirimiz’ yok destek de alamıyoruz, acımızdan ölüyoruz’ diye eylem yaptılar. CHP yöneticiler onları dinledi, bedavadan türküleri de dinlediler ve bir anlamda elleri boş bir şekilde geri gönderdiler türkücüleri. O sırada CHP'li Bodrum Belediye Başkanı paralar nereye gidecek diyordu, heykele gidecek diyordu. Yani paralar heykeller için harcanacak, dediği saatlerde bu oluyordu.

Aynı şeye Selda Bağcan da katıldı. Parayı köprü ve yola değil insana harcasaydınız, diyordu Selda Bağcan. Ama Selda Bağcan ne hikmetse biraz işe yarayan yol ve köprülere takmış kafayı maalesef. Keşke bu cümlede CHP'li belediyelere seslenerek, para heykele değil, canlı insana harcayın biz acımızdan ölüyoruz, demesini beklerdik o devrimci ruhlu Selda Bağcan'dan. Ona o yakışırdı. Ama Selda hanım ne hikmetse parayı heykele yatıran CHP'li belediyeye değil, köprü ve otoyola akıtılan parayı diline dolamayı tercih etti.

Aynı Bodrum Belediyesi marifetmiş gibi Nazım Hikmet heykeli açtığını da duyurdu. Paralar heykele demişti ya... Ama daha büyük bir çelişki vardı. O da neydi, Nazım Hikmet CHP'nin tek partili yıllarında tam 28 yıl hapis yattı, hapisle yargılandı ve CHP iktidarında yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesinde, ‘yüzüne tükürün’ diye resmi yayınlandı. Bu kadar hakaret edildi, hain ilan edildi, anarşist ilan edildi, komünist ilan edildi. CHP iktidarında hapis yattı defalarca yargılandı ve yurt dışına kaçtı. Şimdi ne yapıyor CHP'li belediye, 28 yıl yatırdıktan sonra şimdi de sömürüsünü yapıyor.

İşte CHP'nin gerçek yüzünü göstermek için bir fotoğraf daha. Hani diyor ya Bodrum Belediye Başkanı, bu sünger heykel için 2 yıl uğraştık. Bu da sevgili izleyenler, 45 günde yapılan salgın hastanesi.

Şunu anlatmaya çalışıyorum; Gerçekten, Türkiye'de halk, adında halk olan CHP'yi sorgulamalı. Selda Bağcan'ı da sorgulamalı. CHP önüne giden sanatçı dostlara da sesleniyorum. Bugün Erdoğan açıklama yaptı; 38 bin sanatçıya destek vereceğiz, dedi. İçinde tiyatrocu, oyuncu, türkücüler var. Olmalıdır da. E sanatçı dostlarımız, insaf edin. CHP önünde bu eylemi yapıyorsunuz, Selda Hanım konuşuyorsunuz, köprüleri, otoyolları, camileri dilinize doluyorsunuz da paralar heykele gidecek diyen CHP'li belediyeye de bir çift laf edin. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giden sanatçılara dil uzatıyorsunuz. Yok yalaka diyorsunuz, yok yandaş diyorsunuz. Peki siz CHP önünde türkü söylerken ne oluyorsunuz peki bana söyler misiniz, halka açıklar mısınız? Sanatçı halkının yanında yer almalı. Gerçekten halkın yanında yer almalı, halkın sözcüsü olmalı. Sanatçılığınız da sorgulanır, onu da söyleyelim.