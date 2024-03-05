Yandaş gazeteci şecaat arz ederken CHP’li adayın maskesini düşürdü

Aday belirlemede sürecinde tabanın sesine kulak vermeyen ve namus sözüne rağmen “ön seçim” yapmaktan çekinen CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel’in belirlediği adaylar tel tel dökülüyor. Liyakat yerine yandaşlığı esas alan CHP yönetiminin belirlediği CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin ile ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda “Artık kadınlar söz sahibi olmalı” diyen ve Seyhan’ın yoksulluk haritasını oluşturacaklarını ilan eden Tekin’in mevcut yasalara göre borçlunun evinde bulunan buzdolabı, koltuk takımı, yemek masası gibi eşyaların haczedilememesine rağmen, avukatlık yeteneği sayesinde vatandaşların evini soyup soyana çevirdiği ortaya çıktı.

“Buzdolabını alır mamaya dokunmaz”

Dört yıl boyunca Adana Kadın Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra 31 Mart yerel seçimleri için CHP’den Serhan Belediye Başkanı Adayı yapılan Oya Tekin’le ilgili skandal itiraf, yerel gazeteci Hüseyin Bayrak’tan geldi. Yerel bir TV kanalında konuşan gazeteci Bayrak, CHP’li Tekin’in borçlulara yönelik nasıl merhametsiz bir tutum sergilediğini şu sözlerle itiraf etti:

“Oya hanım çok başarılı bir avukat. İcra konusunda çok başarılı. Gittiği her yerden mutlaka haciz kaldırır. Gittiği evde hiçbir şey bulamazsa buzdolabını, televizyonu kaldırır. Orada vicdanı elverir, avukat hanım, dolaptaki yoğurdu ve diğer çocuğun mamasını filan götürmez. Onları ayırır. Onlara merhamet gösterir ama diğer evin içerisinde olan olan her şeyi alır. Çok başarılı bir avukat. Kamu ve bankaların arasında ilk üçün içerisinde kim var denildiğinde Oya Hanım vardır. Çok başarılı bir avukattır. Rakipsizdir kendisi. Olağanüstü bir haciz yeteneği vardır.”

“AK Parti işlerini bozdu” itirafı

Gazeteci Hüseyin Bayrak, aile bütünlüğünü ve huzurunu korumak için İcra ve İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler yaparak ev eşyalarına haciz konulmasını zorlaştıran AK Parti’nin düzenlemesiyle CHP’li adayın işlerini bozduğunu itiraf etti. Gazeteci Bayrak, konuşmasında, “AK Parti onun işlerine çomak soktu Oya Hanım’ın işlerine. Oya Hanım’ın Ak Parti’ye kızgınlığı o yüzden olabilir.” Şeklindeki sözleri, 28 Mart 2023’te yapılan düzenlemeye, sözde kendisini ‘yoksul dostu’ olarak lanse eden CHP’li Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin’i memnun etmediğini itiraf etmiş oldu. Öte yandan gazeteci Bayrak’ın itirafı, “Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler” sözünü akıllara getirdi.