Yandaş anketçi Kılıçdaroğlu’nu gazlamaya devam ediyor! CHP’lileri bile şaşırtan anketi paylaştılar!

Siyasi partiler seçim çalışmalarına şimdiden başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Özellikle siyasi partiler, seçimi kamuoyunda tutabilmek için anket şirketlerine bu konu hakkında araştırma yaptırıyor.

Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilen Gezici Araştırma Merkezi de gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.

İkinci turda olası senaryo

Bazı anket şirketlerinin, gönlünden geçen her rakamı araştırma sonucu diye servis ettiği şu günlerde Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde olası senaryoda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu yüzde 52,8

Gezici'nin anketinde "Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 47.2’ sinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yüzde 52.8’sinin ise Kılıçdaroğlu’na oy vereceği belirtildi.