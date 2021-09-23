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Dünya Yanardağın faaliyete geçtiği açıklandı! İşte o dehşet görüntüler
Dünya

Yanardağın faaliyete geçtiği açıklandı! İşte o dehşet görüntüler

Guatemala Ulusal Volkanoloji Enstitüsü (Insivumeh), 3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağının faaliyete geçtiğini açıklarken, yanardağdan akan lavların şimdiden 6 kilometre yol kat ettiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:35:00 - 2021-09-23 22:36:59

Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın ünlü ve turistik kentlerinden Antigua’nın yaklaşık 16 kilometre batısında yer alan Fuego Yanardağı faaliyete geçti. Guatemala Ulusal Volkanoloji Enstitüsü (Insivumeh) tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağının faaliyete geçtiği, kül ve lav püskürtmeye devam ettiği aktarılırken, yanardağdan akan lavların şimdiden 6 kilometre yol kat ettiğini bildirildi.

Tahliyeler henüz başlamadı

Enstitü, Ulusal Afet Önleme Koordinasyonuna (Conred) uyarı seviyesini artırmasını ve özellikle Ceniza, Taniluya ve Trinidad kanyonlarına yakın yerleşim yerlerinde gerekli önlemleri almasını tavsiye etti. Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü David de Leon yaptığı açıklamada, yanardağın faaliyet gelişimini izlediklerini ancak bölgede tahliye yapılmasına henüz gerek duymadıklarını açıkladı.

En son 2018’de faaliyete geçmişti

Ülkenin başkenti Guatemala’ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan Fuega Yanardağından çıkan duman ve kül kitlesi şehrin bazı noktalarından görüldüğü açıklandı. Guatemala’nın üç aktif yanardağından biri olan Fuega Yanardağında en son 3 Haziran 2018’de büyük bir patlama yaşanmış ve çevrede yaşayan 431 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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