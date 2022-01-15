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Dünya Yanardağ patladı, jet hızında tsunami uyarısı geldi
Dünya

Yanardağ patladı, jet hızında tsunami uyarısı geldi

170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 12:23:00 -
Yanardağ patladı, jet hızında tsunami uyarısı geldi

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dalgaların Tonga'daki bir kilise ve birkaç evi yıkması yer alıyor.

Yanardağın neden olduğu kül bulutu başkent Nuku'alofa'yı kapladı.

Yanardağ patlaması nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı ve ada sakinlerinin daha yüksek bölgelere hareket etmeleri istendi.

Başkent Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

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